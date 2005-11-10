Betis-Barcellona, allungo blaugrana o svolta clamorosa: il programma de LaLiga

Sono quattro le partite in scena oggi per quanto riguarda la 9^ giornata de LaLiga. Giornata importante per la vetta, visto che si affrontano la terza e la prima ovvero Betis e Barcellona. In campo anche la seconda della classe e cioè l'Atletico Madrid, in trasferta contro l'Espanyol. Villarreal-Elche e Valencia-Athletic Bilbao gli altri due match odierni. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata.

Il programma della nona giornata de LaLiga

Venerdì 16 ottobre

Deportivo La Coruña - Levante 1-1

Sabato 17 ottobre

Espanyol - Atletico Madrid

Villarreal - Elche

Betis - Barcellona

Valencia - Athletic Bilbao

Domenica 18 ottobre

Osasuna - Racing Santander

Celta Vigo - Alavés

Malaga - Real Sociedad

Real Madrid - Siviglia

Lunedì 19 ottobre

Getafe - Rayo Vallecano

CLASSIFICA

1. Barcellona 24

2. Atletico Madrid 19

3. Betis 19

4. Real Madrid 18

5. Siviglia 14

6. Real Sociedad 13

7. Alavés 11

8. Deportivo La Coruña 11

9. Celta Vigo 8

10. Athletic Bilbao 8

11. Villarreal 8

12. Espanyol 8

13. Rayo Vallecano 8

14. Getafe 8

15. Racing Santander 8

16. Osasuna 8

17. Levante 7

18. Elche 6

19. Valencia 5

20. Malaga 4