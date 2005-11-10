Betis-Barcellona, allungo blaugrana o svolta clamorosa: il programma de LaLiga
Paolo Lora Lamia
Sono quattro le partite in scena oggi per quanto riguarda la 9^ giornata de LaLiga. Giornata importante per la vetta, visto che si affrontano la terza e la prima ovvero Betis e Barcellona. In campo anche la seconda della classe e cioè l'Atletico Madrid, in trasferta contro l'Espanyol. Villarreal-Elche e Valencia-Athletic Bilbao gli altri due match odierni. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata.
Il programma della nona giornata de LaLiga
Venerdì 16 ottobre
Deportivo La Coruña - Levante 1-1
Sabato 17 ottobre
Espanyol - Atletico Madrid
Villarreal - Elche
Betis - Barcellona
Valencia - Athletic Bilbao
Domenica 18 ottobre
Osasuna - Racing Santander
Celta Vigo - Alavés
Malaga - Real Sociedad
Real Madrid - Siviglia
Lunedì 19 ottobre
Getafe - Rayo Vallecano
CLASSIFICA
1. Barcellona 24
2. Atletico Madrid 19
3. Betis 19
4. Real Madrid 18
5. Siviglia 14
6. Real Sociedad 13
7. Alavés 11
8. Deportivo La Coruña 11
9. Celta Vigo 8
10. Athletic Bilbao 8
11. Villarreal 8
12. Espanyol 8
13. Rayo Vallecano 8
14. Getafe 8
15. Racing Santander 8
16. Osasuna 8
17. Levante 7
18. Elche 6
19. Valencia 5
20. Malaga 4