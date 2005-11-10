Il Borussia Dortmund dice basta all'utilizzo dei cellulari sugli spalti: premi a chi non li usa

Meno smartphone e più attenzione a quello che succede in campo e sugli spalti. Il Borussia Dortmund ha deciso di sperimentare una nuova "modalità tifosi", pensata per premiare chi utilizzerà il cellulare il meno possibile durante le partite casalinghe. Il primo test è previsto sabato contro l'Eintracht Francoforte, quando circa 81mila spettatori sono attesi al Signal Iduna Park. L'iniziativa nasce in collaborazione con Vodafone e sarà integrata direttamente nell'app ufficiale del BVB.

Come funziona la nuova "modalità tifosi" del Dortmund

Il meccanismo è piuttosto semplice: "A partire dalla partita casalinga contro l'Eintracht Francoforte, la nuova Modalità Tifoso sarà disponibile per la prima volta nell'app del BVB. I tifosi che sbloccheranno il proprio telefono il meno possibile allo stadio guadagneranno punti e avranno la possibilità di vincere fantastici premi". La funzione sarà disponibile in tutte le gare interne e, una volta attivata, permetterà di accumulare punti mantenendo lo schermo bloccato. I premi comprenderanno carte regalo utilizzabili nello store ufficiale e anche maglie autografate.

Il 63% dei tifosi utilizza regolarmente lo smartphone durante le partite

Alla base dell'esperimento c'è un dato preciso. Un sondaggio Vodafone del 2023 condotto su mille spettatori abituali ha evidenziato che il 63% dei tifosi utilizza regolarmente lo smartphone durante una partita. Selfie, streaming e social network finiscono così per sottrarre attenzione allo spettacolo dal vivo. Marcel de Groot, CEO di Vodafone Germania, ha spiegato l'obiettivo: "Ogni spettatore a una partita di calcio dovrebbe vivere il momento e le emozioni, non rimanere incollato allo schermo di un cellulare. Lasciamo più spesso i nostri smartphone in tasca allo stadio e concentriamoci invece su ciò che accade in campo e sugli spalti".