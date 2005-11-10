Brentford-Liverpool, tifoso lancia pallone da rugby nel campo da un tetto: è stato denunciato

Un episodio che non ha precedenti nella storia ha segnato la sfida di Premier League tra Brentford e Liverpool. Durante la partita, infatti, un tifoso ha lanciato un pallone da rugby verso il terreno di gioco dal tetto di un edificio situato nelle vicinanze dello stadio, creando una situazione potenzialmente rischiosa e riprendendo la scena in un video che ha fatto il giro del web.

Il Brentford è intervenuto con un comunicato ufficiale, condannando fermamente l'accaduto e annunciando di aver trasmesso il caso alle autorità competenti: "Il Brentford Football Club è stato informato di un incidente avvenuto durante la partita di sabato contro il Liverpool, nel quale un oggetto è stato lanciato da un'altezza considerevole verso il terreno di gioco", si legge nella nota.

Il club londinese ha quindi sottolineato la gravità dell'episodio: "Un comportamento di questo tipo è pericoloso e potenzialmente molto dannoso. Il caso è stato segnalato alla polizia e il club sta collaborando pienamente con le autorità nelle indagini per identificare i responsabili e adottare i provvedimenti necessari, che potrebbero sfociare anche in procedimenti penali". Il Brentford ha infine ribadito che la sicurezza rappresenta una priorità assoluta: "La tutela di tifosi, personale, giocatori e ufficiali di gara nei giorni delle partite è fondamentale. Il club sosterrà ogni iniziativa volta a garantire che vengano prese misure adeguate nei confronti dei responsabili".