Champions League, i risultati al 45': United travolgente, Haaland trascina il Bor. Dortmund

vedi letture

Lazio avanti 2-1, la Juve soffre più del previsto contro il Ferencvaros. Sono terminati i primi tempi delle sfide in programma stasera: oltre alle due italiane, in campo ci sono anche il Borussia Dortmund, che sta vincendo contro il Bruges per 2-0, e il Barcellona, fermato sullo 0-0 a Kiev. Manchester United travolgente: 3-0 al Basaksehir grazie a un sontuoso Bruno Fernandes. Nella sfida da "dentro o fuori", il PSG è avanti sul Lipsia: decide per ora un rigore trasformato da Neymar.

Risultati

Lazio-Zenit 2-1: 3' Immobile, 22' Parolo, 25' Dzyuba (Z)

Borussia Dortmund-Club Brugge 2-0: 18' Haaland, 45' Sancho

Juventus-Ferencvaros 1-1: 19' Uzuni (F), 35' Ronaldo

Dinamo Kiev-Barcellona 0-0

Paris Saint-Germain-Lipsia 1-0: 11' (rig.) Neymar

Manchester United-Basaksehir 3-0: 7' e 19' Bruno Fernandes, 35' (rig.) Rashford

Già giocate

Krasnodar-Siviglia 1-2: 4' Rakitic, 56' Wanderson (K), 95' Munir

Rennes-Chelsea 1-2: 22' Hudson-Odoi, 85' Guirassy (R), 91' Giroud