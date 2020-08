Chelsea, difesa da rivedere: 79 gol presi in tutte le competizioni, non succedeva da 20 anni

La stagione del Chelsea si è conclusa con la sconfitta subita contro il Bayern Monaco e l'eliminazione dalla Champions League. La squadra di Lampard è stata sconfitta dai tedeschi con un totale di 7-1 tra andata e ritorno, un risultato che ha ben evidenziato i suoi problemi difensivi. In tutta la stagione infatti il Chelsea ha subito ben 79 gol in tutte le competizioni con una media di 1.44 gol a partita: numeri così non si vedevano dalla stagione 1990/1991, in cui la squadra inglese aveva la media di 1.64 gol a partita. Frank, abbiamo un problema.