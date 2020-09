Chelsea, Lampard applaude Werner: "Soddisfatto della sua prova. Sarà una vera minaccia"

Frank Lampard, tecnico del Chelsea, applaude la prestazione di Timo Werner nel successo del suo Chelsea contro il Brighton, prima giornata di Premier League: "Sono davvero soddisfatto di Timo. Conosco le qualità con cui è in grado di dare un contributo alla squadra. Lo abbiamo visto con la rapidità con cui ha ottenuto quel rigore e nei momenti in cui ha dato prova di velocità e delle sue altre qualità. Sarà una vera minaccia. È una punta centrale molto mobile che può fare moltissimo per noi. Quindi bene, Timo ha già giocato qualche gara, è abbastanza in condizione e lo si è potuto vedere dal modo in cui ha giocato".