Chelsea, Lampard: "City riammesso in Champions? Cambia poco, pensiamo a noi stessi"

vedi letture

Frank Lampard, tecnico del Chelsea, ha commentato la sentenza del TAS che ha riammesso il Manchester City alla prossima Champions League: "La mia posizione è neutrale, non conosco i dettagli del caso. Ho visto solo quale decisione è stata presa. Sto solo pensando alle prossime partite, vogliamo vincerle tutte. Vedremo se riusciremo a qualificarci per la prossima Champions League. Non speravo in nulla, dobbiamo solo pensare a noi stessi". Il Chelsea è attualmente terzo in classifica, con due punti di vantaggio sul Manchester United quinto, ma con una gara in più dei red devils che possono compiere il sorpasso questa sera. Domani i blues saranno invece impegnati a Stamford Bridge contro il Norwich già retrocesso.