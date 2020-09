Chelsea, Lampard: "Mi piace la versatilità di Havertz. Ci sarà utile in molte zone del campo"

Frank Lampard, tecnico del Chelsea, ha parlato di Kai Havertz in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brighton in programma domani sera alle 21.15: "Kai con le sue qualità può giocare in diverse posizioni. Non ho cambiato idea negli ultimi giorni in cui l'ho visto, quindi penso che potremo sfruttare la sua versatilità. Uno dei vantaggi quando ho parlato con Kai è che è molto a suo agio, non ha detto di voler giocare in una specifica posizione è basta. È felice di poter aiutare la squadra, può darci qualità in diverse zone del campo".