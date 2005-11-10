Chelsea, Xabi Alonso: "Per rivedere 'Dibu' ci vorranno settimane. Giocherà Penders"

Brutte notizie per il Chelsea, che dovrà fare a meno di Emiliano Martinez per diverse settimane. Il portiere argentino era stato portato fuori in barella nella scorsa partita dopo un duro scontro con il difensore dell'Everton Jarrad Branthwaite. Gli esami hanno reso necessario un intervento chirurgico alla mandibola e i tempi di recupero vengono stimati in almeno 40 giorni. "Ci vorranno alcune settimane. Spero meno che di più, dobbiamo aspettare e vedere. Il punto positivo è che sta migliorando e dobbiamo seguire i consigli del medico e dei chirurghi. Vista la gravità della situazione, sta bene", ha spiegato Xabi Alonso in conferenza stampa.

Contro il Tottenham spazio a Mike Penders

Sabato alle 18:30, nella sfida contro il Tottenham, toccherà quindi a Mike Penders difendere la porta del Chelsea. Il giovane belga, ex Strasburgo, è stato già accostato per caratteristiche fisiche e tecniche a Thibaut Courtois. Un paragone condiviso anche da Xabi Alonso: "Ci sono molte somiglianze. Non solo la nazionalità, ma anche la statura, il fatto che entrambi siano mancini e dominanti. Ho parlato con Thibaut durante i Mondiali di Mike, e anche lui ha notato la somiglianza".

Xabi Alonso punta su Penders: "Portiere per il presente e per il futuro"

L'assenza di Martinez offrirà dunque a Penders l'opportunità di trovare maggiore spazio e assumersi nuove responsabilità. Alonso ha invitato tutto l'ambiente a sostenerlo in questa fase: "Dobbiamo aiutarlo e supportarlo. È un portiere per il presente e per il futuro". Il Chelsea dovrà quindi affidarsi al belga nell'attesa di recuperare Martinez, con lo staff medico che seguirà l'argentino nelle prossime settimane senza accelerarne i tempi dopo la delicata operazione.