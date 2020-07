Cina, è ripartito il campionato: Cannavaro batte El Shaarawy, Donadoni inizia con un 3-0

vedi letture

È ricominciato nel weekend il campionato cinese. Il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro è partito con un successo per 2-0 sullo Shanghai Shenhua, con Stephan El Shaarawy in campo per 55'. Bene Roberto Donadoni, alla guida dello Shenzen: 3-0 contro il Guangzhou R&F. Marouane Fellaini, primo giocatore della Chinese Premier League risultato positivo al COVID-19, si è presentato con una tripletta che ha permesso allo Shandong Luneng di vincere (3-2) contro il Dalian Pro di Rafa Benitez e Marek Hamsik. Panchina per Graziano Pellè. Oggi si chiude il quadro della prima giornata con Tianjin Teda-Shanghai SIPG.