City, Guardiola conferma l'addio di Garcia: "Andrà al Barcellona. Mi si spezza il cuore"

vedi letture

Il futuro di Eric Garcia è ormai già scritto. Il giovane centrale del Manchester City è promesso sposo del Barcellona, con cui firmerà a giugno. Del giovane centrale classe 2001 ha parlato oggi anche Pep Guardiola, che si è detto dispiaciuto per la situazione: "Eric Garcia? Penso che andrà al Barcellona. Il Barcellona non prende giocatori a caso, lo prende perché è un top player. Nelle ultime due partite non è stato convocato, mi si è spezzato il cuore. Non se lo merita. "