Per il Clasico una produzione da record: LaLiga prepara uno show in stile Hollywood

Il Clásico si giocherà anche dietro le telecamere. Per la sfida di domenica al Camp Nou tra Barcellona e Real Madrid, LaLiga ha predisposto una produzione televisiva senza precedenti, con un apparato tecnico degno di un kolossal cinematografico.

Saranno infatti impiegate tra le 35 e le 40 telecamere, comprese speciali camere cinematografiche e teleobiettivi a lunga gittata, per offrire immagini spettacolari da ogni angolazione. La partita sarà trasmessa in 4K, con una qualità delle riprese pensata per valorizzare ogni dettaglio del match. Particolare attenzione sarà riservata ai due uomini più attesi della serata, Kylian Mbappé e Lamine Yamal, che avranno telecamere dedicate per seguirne ogni movimento durante i novanta minuti.

L'obiettivo della Liga è trasformare una delle sfide più iconiche del calcio mondiale in un vero spettacolo televisivo, all'altezza di un appuntamento che catalizzerà l'attenzione di milioni di tifosi in ogni angolo del pianeta.