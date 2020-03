Compleanno a base di barbecue e falegnameria: il carcere secondo Ronaldinho

ESPN ha rivelato in un lungo servizio come Ronaldinho stia affrontando la detenzione in Paraguay. L'ex stella di Barcellona e Milan è molto apprezzato dagli altri detenuti e vive la prigionia in modo "rilassato". Se da una parte ha trovato il modo di portare avanti la passione del calcio, partecipando al torneo carcerario, dall'altra gli manca molto l'altra passione della sua vita, ovvero la musica. Una delle maggiori preoccupazioni all'interno del carcere per il brasiliano è la salute della madre, che chiama tutti i giorni per sincerarsi delle sue condizioni di salute. Il suo 40° compleanno è volato via con una festa a base di barbecue insieme a tutti i detenuti, comunque molto più sobrio rispetto a qualche festa documentata in passato da video e foto. L'ex giocatore, per ingannare l'attesa dei possibili sei mesi di prigionia che lo attengono ad Asuncion, ha iniziato a dedicarsi alla falegnameria, che pratica regolarmente tutti i giorni.