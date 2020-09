Conferme dall'Olanda: Frank de Boer nuovo CT degli Oranje, contratto fino al 2022

Frank de Boer sarà il nuovo CT dell'Olanda. L'ex allenatore dell'Inter, reduce da un'esperienza biennale non proprio indimenticabile in MLS alla guida dell'Atlanta United, sarà il successore di Ronald Koeman e verrà annunciato dalla Federazione prima della prossima gara ufficiale della Nazionale Oranje, in programma il 7 ottobre. Per lui è pronto un contratto fino al 2022. A riportarlo è il Telegraaf.