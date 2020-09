Corruzione per la concessione di diritti tv: chiesti 28 mesi per Al-Khelaifi e 3 anni per Valcke

La procura svizzera ha chiesto 28 mesi di reclusione per Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG e di beIN Sports, per la presunta corruzione di Jerome Valcke, ex segretario generale della FIFA, nel tentativo di ottenere più facilmente la concessione dei diritti televisivi dei Mondiali e della Confederations Cup. Tre anni di carcere è invece la richiesta per lo stesso Valcke. Sono le prime due pene detentive richieste sul suolo europeo a seguito delle indagini sui molteplici scandali che hanno afflitto il calcio mondiale negli ultimi anni

Valcke è accusato di aver chiesto l'aiuto di Nasser al-Khelaïfi nell'estate del 2003 per acquistare una lussuosa villa in Sardegna, proprio quando beIN stava negoziando l'estensione dei suoi diritti in Nord Africa e in Medio Oriente per i Mondiali 2026 e 2030. Al-Khelaïfi aveva acquistato la casa per 5 milioni di euro, tramite una società ceduta quasi subito al fratello di uno dei suoi più stretti collaboratori, prima di renderla disponibile per Valcke. I due uomini a loro volta hanno fatto riferimento ad un accordo “privato” , estraneo al contratto concluso da beIN con la FIFA nell'aprile 2014, a condizioni presentate dalla difesa come “molto vantaggiose”. Lo riporta L'Equipe.