Cristiano Ronaldo, gol fantasma e polemiche: è davvero il numero 982? Opta lo smentisce

Cristiano Ronaldo continua la sua rincorsa ai 1000 gol in carriera, ma l'ultima rete festeggiata dal portoghese è già diventata un caso. Durante la vittoria per 3-1 dell'Al-Nassr contro l'Al-Faisaly, CR7 ha celebrato quello che considera il suo 982° centro ufficiale, salvo scoprire che non tutti i servizi statistici sono dello stesso avviso. Mentre l'Al-Nassr e la Saudi Pro League hanno attribuito la marcatura a Ronaldo, Opta ha registrato l'episodio come autorete del difensore avversario Andrei Girotto. Una discrepanza che si riflette anche sulle piattaforme specializzate SofaScore e Flashscore, alimentando un acceso dibattito sui social.

Ronaldo o autorete di Girotto? Le immagini non chiariscono il dubbio

L'episodio contestato arriva nella ripresa, sugli sviluppi di un cross preciso di João Félix. Ronaldo si trova nella posizione ideale per colpire di testa e indirizzare il pallone in rete, ma la dinamica dell'azione lascia spazio a diverse interpretazioni. I replay, infatti, non permettono di stabilire con certezza se il portoghese abbia effettivamente sfiorato il pallone prima che questo terminasse in porta oppure se l'ultimo tocco sia stato quello di Girotto. Da qui la doppia interpretazione: gol assegnato a Ronaldo per la Saudi Pro League, autorete secondo Opta.

Corsa ai 1000 gol: Ronaldo festeggia, ma le statistiche non coincidono

La questione assume un significato particolare considerando l'obiettivo inseguito dal cinque volte Pallone d'Oro. Ogni rete pesa nella corsa all'ambito traguardo dei 1000 gol, motivo per cui anche un singolo episodio può modificare il conteggio complessivo. L'attribuzione definitiva dipenderà dai referti ufficiali e dai criteri utilizzati per aggiornare le statistiche della competizione. Ronaldo, intanto, non sembra avere dubbi. Dopo il pallone finito in rete, il portoghese ha esultato con il suo celebre gesto e successivamente ha condiviso sui social le immagini della vittoria dell'Al-Nassr. Per CR7 il conto è arrivato a 982, ma per Opta quella rete porta ancora la firma di Girotto. E il dibattito è destinato a proseguire.