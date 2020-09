Dani Alves si schiera con Messi contro il Barça: "Non si tratta di vincere o perdere ma di rispetto"

Continuano ad arrivare sotto il post di saluto di Leo Messi a Luis Suarez reazioni dai alcuni dei più grandi giocatori del calcio internazionale. Da quella di Neymar, passando per gli "applausi" social di Cesc Fabregas e Angel Di Maria, fino ad arrivare alla presa di posizione di un amatissimo ex Barça come Dani Alves che commenta: "Purtroppo questa è la realtà che va avanti da molto tempo e che si conferma anno dopo anno. Non si tratta di vincere o perdere, lo sappiamo molto bene, si tratta di rispetto e loro non ne hanno".