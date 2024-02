Ufficiale De la Fuente ha convinto la Spagna: è arrivato il rinnovo col commissario tecnico

vedi letture

Luis de la Fuentee ha rinnovato il suo contratto con la Federcalcio spagnola e sarà pertanto alla guida della nazionale fino ai Mondiali del 2026. Lo ha reso noto con un comunicato ufficiale la RFEF spiegando come questo nuovo accordo: "sia un passo necessario per la Nazionale e per l'istituzione che dirige il calcio in Spagna, fornendo stabilità alla Nazionale in preparazione agli Europei, che inizieranno a giugno".

62 anni, De la Fuente ha raccolto il timone della roja dopo Qatar 2022 e prendendo il posto di Luis Enrique. Ha condotto la Spagna alla qualificazione a Euro 2024 e alla vittoria della UEFA Nations League, superando l'Italia in semifinale e la Croazia in finale. Le tre squadre sono inserite nello stesso girone degli Europei assieme all'Albania.