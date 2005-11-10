Domani rivali nel Clasico, il retroscena di Flick su Mourinho: "L'ho incontrato"

Ai tempi in cui era assistente di Joachim Löw nella nazionale tedesca, Hansi Flick ha avuto un incontro con José Mourinho a Madrid. Lo ha spiegato lo stesso Flick nella conferenza stampa di presentazione del Clasico contro il Real del tecnico portoghese: "Sono stato in visita da lui e ognuno dei giocatori tedeschi che è stato con lui parla benissimo di lui. È un collega per il quale ho molto rispetto".

Durante la stagione 2011/12, Löw è stato più volte a Madrid e allora, nella squadra di Mourinho giocavano Mesut Özil e Sami Khedira, membri della nazionale tedesca. L'allenatore della Germania ha visto al Santiago Bernabéu il Clásico alla fine del 2011, quando il Barcellona ha vinto per 1-3. Pochi mesi dopo, Löw è tornato a Madrid, ma stavolta accompagnato da Flick.

Queste le parole di Low di allora: "Siamo stati a Madrid, abbiamo visto la partita contro l'Olympique Lione e abbiamo parlato con Mourinho, che è molto soddisfatto di Özil e Khedira. Entrambi hanno fatto un grande passo, andare al Real Madrid, è stata la cosa giusta per loro. Özil è sempre stato un grande giocatore con la palla ai piedi e ora mostra anche grandi progressi nel gioco senza palla". Due anni prima, la Germania era stata eliminata nella Coppa del Mondo 2010 in semifinale, per mano della Spagna. A Euro 2012, è rimasto di nuovo a un passo dalla finale perdendo contro l'Italia di Balotelli, che ha segnato una doppietta, eliminandoli dal torneo. Poi, nel 2014, la vittoria del Mondiale.