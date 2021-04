Elber all'attacco di Bolsonaro: "In Brasile c'è caos, ha preso solo decisioni sbagliate"

Giovane Elber, ex attaccante del Bayern Monaco, ha manifestato grande preoccupazione per la situazione relativa alla pandemia di coronavirus nel suo Paese: "Il nostro presidente Bolsonaro ha preso molte decisioni sbagliate", ha detto a t-online. "I politici brasiliani devono prendere la questione più seriamente, perché la situazione è terribile in tutto il Brasile: gli ospedali sono sovraffollati, manca l'ossigeno nei reparti di terapia intensiva e quindi i medici devono decidere chi può continuare a vivere e chi no. Adesso c'è il caos". Alcuni dei suoi amici, sottolinea il portale, sono in terapia intensiva, altri sono già morti.