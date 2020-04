Emergenza Coronavirus. Betis Siviglia, Mandi: "Preoccupati per questa situazione"

Il difensore del Betis Siviglia Aissa Mandi ha parlato dell'attuale emergenza che sta attanagliando l'Europa: "Sono preoccupato per tutti, ma soprattutto per la Spagna e la Francia perché è lì dove è la mia famiglia. Il calcio non è la cosa più importante al momento. Siamo preoccupati per ciò che accadrà ”.