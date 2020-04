Ex dirigenti della FIFA accusati di aver ricevuto tangenti per favorire Qatar 2022

vedi letture

Diversi ex dirigenti della FIFA sono stati accusati da alcuni procuratori statunitensi di aver preso delle tangenti in cambio dei propri voti per favorire la candidatura della Russia e del Qatar per organizzare i Mondiali di calcio 2018 e 2022. I documenti affermano che diversi membri della Federazione "hanno offerto o ricevuto tangenti in relazione al proprio voto". Il Dipartimento di Giustizia USA ha mosso delle accuse a Nicolas Leoz, ex presidente dell'organo di governo sudamericano Conmebol (morto l'anno scorso agli arresti domiciliari in Paraguay) e l'ex capo della federazione brasiliana Ricardo Teixeira. Entrambi sono accusati di aver ricevuto tangenti per permettere al Qatar di ospitare il mondiale anche se dal Qatar nega fortemente le accuse. Jack Warner di Trinidad e Tobago potrebbe aver ricevuto 4 milioni di sterline per sostenere la Russia. Un altro membro della FIFA, il capo del calcio in Guatemala Rafael Salguero, avrebbe promesso bustarelle per favorire Russia 2018. Tutti questi ex dirigenti sono stati banditi a vita dalla FIFA che adesso segue le indagini collaborando con le autorità statunitensi e l'FBI mentre il Qatar si avvia a entrare nel vivo dei preparativi finali per l'edizione 2022 del Mondiale di calcio. A riportarlo è la BBC.