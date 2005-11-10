Il Galatasaray soffre ma vince: Deniz Gul regala successo e primato all'88'

Il Galatasaray continua a comandare la Super Lig. La squadra di Okan Buruk conquista una vittoria pesantissima sul campo del Genclerbirligi nella gara valida per l'ottava giornata di campionato, imponendosi per 1-0 grazie a una rete arrivata nei minuti finali.

Ad Ankara la sfida è rimasta bloccata a lungo. Il primo tempo si è chiuso senza reti e anche nella ripresa il risultato sembrava destinato a non sbloccarsi, con il Galatasaray incapace di trovare il varco giusto (Osimhen e Leao ancora a secco) nonostante il maggior possesso e la pressione offensiva. Quando ormai il pareggio sembrava vicino, però, è arrivato il guizzo decisivo. All'88' Deniz Gül ha trovato il gol che ha permesso ai campioni di Turchia di portare a casa tre punti fondamentali e mantenere il primo posto in classifica, superando subito l'Amedspor, che era andato in vetta per un paio di ore grazie al successo - firmato Diagne - nel match contro il Konyaspor.

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Per la formazione guidata da Okan Buruk ora arriva un appuntamento particolarmente atteso: nella nona giornata sarà infatti tempo di derby, con il Galatasaray che ospiterà il Fenerbahçe in una sfida fondamentale anche per gli equilibri della classifica.