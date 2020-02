vedi letture

Getafe-Ajax, Babel imita la sceneggiata di Nyom: si rotola a terra e poi zoppica

L'Ajax è stato sconfitto per 2-0 dal Getafe nella sfida di andata dei sedicesimi di Europa League. Una partita che verrà ricordata anche per alcuni episodi extra, come l'accendino tirato addosso a Deyverson dai tifosi ospiti o la curiosa scena che ha visto protagonista Ryan Babel: l'attaccante olandese, dopo un contrasto con Nyom, ha imitato il giocatore avversario che si stava contorcendo a terra per il dolore, giudicato evidentemente eccessivo, e poi anche per l'andatura zoppicante. Di seguito il video dell'accaduto.

Ryan Babel here 😂😂 I’m dying pic.twitter.com/UfEFWt10Ou — LFC Daytrippers Podcast (@LFCDaytrippers) February 20, 2020

Babel ha poi commentato: "Non so se lo farei di nuovo, è successo in un momento concitato. Quel ragazzo era davvero fastidioso. Il Getafe non mi ha impressionato, sono sicuro che in casa faremo meglio. E poi ci sarà un arbitro diverso".