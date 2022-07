ufficiale Babel riparte dall'Eyüpspor. Il 35enne era svincolato dopo l'addio al Galatasaray

Nuova avventura per Ryan Babel. Dopo il mancato rinnovo col Galatasaray, l'attaccante olandese resta in Turchia ma riparte dall'Eyüpspor in seconda divisione. Questo l'annuncio ufficiale che vede il 35enne come protagonista: