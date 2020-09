Griezmann: "Io via dal Barça? Invenzioni, forse sperano di avere ragione un giorno"

Antoine Griezmann ha parlato del suo futuro dopo la partita disputata ieri contro la Croazia. Il francese ha escluso un addio al Barcellona: "Non so perché si inventino queste voci, forse per vedere se un giorno avranno ragione. Ma io sto benissimo a Barcellona, so di avere la fiducia del club e dell'allenatore. È stata una stagione molto complicata per tutti e ora dobbiamo ricominciare".