Guardiola sulla Champions: "Ci piacerebbe giocare in casa ma ci adatteremo"

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa in vista della ripresa della Premier League rispondendo anche a una domanda sulla Champions e la sfida al Real Madrid che potrebbe essere disputata in Portogallo: "Ci adatteremo a cosa ci dirà la UEFA, è una situazione straordinaria in tutto il mondo e non solo nel calcio. Se la UEFA ci chiederà di giocare in Portogallo per motivi di salute e sicurezza, lo faremo. Ci piacerebbe giocare nel nostro stadio come al solito, ma penso che la UEFA, per motivi di salute, preferisce fare in altro modo e noi ci adatteremo".