Guardiola: "Vorrei che Messi resti al Barça. Il cooling break? Spero non ci sia più"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Newcastle, in cui ha mostrato una t-shirt anti-razzista , Pep Guardiola si è soffermato su diversi temi di attualità, tra cui il futuro di Leo Messi. Dando una risposta per certi versi sorprendente, visto che il Manchester City è uno dei club che sogna di acquistare l'attaccante argentino: "Il mio desiderio è che resti al Barcellona. Non parlerò di mercato fino al termine della stagione".

Sguardo al Real: "Non posso decidere io dove si giocherà la partita, non ho mai parlato con nessuno della UEFA, non ho fatto chiamate. Non sono così potente. Vorrei giocare a Manchester ma accetteremo qualsiasi decisione e sede, che sia in Portogallo o in Germania".

Cosa non è andato in campionato: "È mancata la continuità. Non abbiamo trasformato il gioco in vittorie. Non si può vincere una Premier perdendo nove partite. Forse si poteva anni fa, oggi non più. Ora pensiamo a vincere domani, abbiamo bisogno di 4 punti per essere certi della qualificazione alla Champions. All'inizio ero preoccupato, ma la squadra non si rilasserà. Dobbiamo rispettare i nostri avversari".

Cooling break: "Spero che non ci sia nella prossima stagione. Ora si fa a causa della scarsa condizione atletica e per il caldo, anche se qui è moderato. Lo usiamo per dare indicazioni".