Hertha Berlino-Bor. Dortmund, le formazioni ufficiali: Piatek sfida Haaland, Sancho out

Alle 20.30 è in programma il posticipo di Bundesliga tra Hertha Berlino e Borussia Dortmund. I padroni di casa scenderanno in campo con Cunha alle spalle di Lukebakio e Piatek. Risponde Favre con il tridente formato da Brandt, Haaland e Reus e Sancho in panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

HERTHA BERLINO (4-3-1-2): Schwolow; Pekarik, Boyata (c), Alderete, Plattenhardt; Darida, Stark, Guendouzi; Cunha; Lukebakio, Piatek.



BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Bürki; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Can, Witsel, Dahoud; Brandt, Haaland, Reus (c).