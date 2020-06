Il punto sulla Bundes - Bayern e Dortmund non si fermano, sorride il Lipsia col solito Werner

Tutto come prima. La 29a giornata di Bundesliga non smentisce nulla, anzi conferma solamente: il Bayern Monaco vince senza nessun tipo di problema contro il Fortuna Dusseldorf e si avvicina a grandi passi verso il titolo. Il Lipsia rialza la testa e torna al successo, mettendo pressione al Dortmund per il secondo posto. Nella parte bassa il Werder Brema rivede la luce, mentre prosegue la crisi senza fine dello Schalke 04. Poche sorprese, ma le solite vecchie emozioni: la Bundes non delude mai, anche a pochi turni dal termine e con i giochi praticamente fatti.

GAME, SET, MATCH - Punteggi tennistici per le prime due della classe. Il Bayern ne rifila 5 al Fortuna Dusseldorf, con Lewandowski che distrugge l'ennesimo record personale: l'attaccante polacco - con i due gol di sabato - ha segnato almeno un gol ad ogni squadra del campionato tedesco. Il Dortmund fatica contro il Paderborn, ma solo nel primo tempo: nella ripresa Sancho si scatena e trascina i gialloneri alla vittoria numero 18 in questa stagione. Sorride anche il Lipsia, che nel Monday Night sbanca Colonia 4-2 e torna in terza posizione.

SFIDA EUROPEA - Il Borussia Mönchengladbach non si tira indietro e rifila un netto 4-1 al malcapitato Union Berlino, mentre il Bayer fa 4 vittorie su 5 grazie al solito Havertz: la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League si fa sempre più aspra. Il Wolfsburg cade contro l'Eintracht Francoforte e si fa raggiungere dall'Hoffenheim, che inanella la seconda vittoria consecutiva sul campo del Mainz: nessuno vuole cedere il passo per il sesto posto e la qualificazione ai preliminari di Europa League.

LOTTA SALVEZZA - Nella parte bassa della classifica lo Schalke 04 non riesce a rompere la crisi, contro il Werder finisce 1-0 grazie al gol di Bittencourt. Ora la squadra di Gelsenkirchen non rischia la retrocessione, ma dovrà necessariamente voltare pagina in vista della prossima stagione. Nelle ultime posizioni non si muove nulla, perdono praticamente tutte: vince soltanto il Werder Brema, chiamata ora alla partita della vita contro l'Eintracht: serve una vittoria per poter sperare, anche se i tre punti nel recupero potrebbero non bastare.

I risultati della 29a giornata

Venerdì 29 maggio

Friburgo-Bayern Leverkusen 0-1 (54' Havertz (B))

Sabato 30 maggio

Hertha Berlino-Augsburg 2-0 (23' Dilrosun (H), Piatek (H))

Mainz - Hoffenheim 0-1 (43' Bebou (H))

Schalke 04-Werder Brema 0-1 (32' Bittencourt (W))

Wolfsburg-Eintracht Francoforte 1-2 (27' André Silva (E), 58' Mbabu (W), 85' Kamada (E))

Bayern Monaco-Fortuna Dusseldorf 5-0 (15' aut. Zanka (D), 29' Pavard (B), 43' Lewandowski (B), 50' Lewandowski (B), 52' Davies (B))

Domenica 31 maggio

Borussia Mönchengladbach-Union Berlino 4-1 (17' Neuhaus (B), 41' Thuram (B), 50' Andersson (U), 59' Thuram (B), 81' Plea (B))

Paderborn-Borussia Dortmund 1-6 (54' Hazard (D), 57' Sancho (D), 72' Hunemeier (P), 74' Sancho (D), 85' Hakimi (D), 89' Schmelzer (D), 90' Sancho (D))

Lunedì 1 giugno

Colonia-Lipsia 2-4 (7' Cordoba (C), 20' Schick (L), 38' Nkunku (L), 50' Werner (L), 55' Modeste (C), 57' Dani Olmo (L))

La classifica aggiornata

1.Bayern Monaco 67

2.Borussia Dortmund 60

3.RB Lipsia 58

4.B. Monchengladbach 56

5.B. Leverkusen 56

6.Wolfsburg 42

7.Hoffenheim 42

8.Friburgo 38

9.Hertha Berlino 38

10.Schalke 04 37

11.Colonia 34

12.Eintracht Francoforte 32*

13.Augusta 31

14.Union Berlino 31

15.Magonza 28

16.F. Dusseldorf 27

17.Werder Brema 25*

18.Paderborn 19

* Una partita in meno

Il programma della 30a giornata

Venerdì 5 giugno

20.30 Friburgo - Borussia Monchengladbach

Sabato 6 giugno

15.30 Fortuna Dusseldorf - Hoffenheim

15.30 Eintracht Francoforte - Mainz

15.30 Bayer Leverkusen - Bayern Monaco

15.30 Lipsia - Paderborn

18.30 Borussia Dortmund - Hertha Berlino

Domenica 7 giugno

13.30 Werder Brema - Wolfsburg

15.30 Union Berlino - Schalke 04

18.00 Augsburg - Colonia