Le probabili formazioni di Liverpool-Ajax: emergenza per Klopp, Ten Haag si affida ad Antony

Sette giorni dopo torna in campo la Champions League per la quinta giornata, che potrebbe già dare i suoi verdetti nel gruppo D, dove Liverpool, Ajax e Atalanta lottano per raggiungere i due posti che regalano gli ottavi di finale di Champions. Gli inglesi conducono con nove punti, mentre bergamaschi e olandesi rincorrono a quota sette: a zero il Midtjylland. E la partita fra Liverpool e Ajax potrebbe valere il pass per gli inglesi per gli ottavi, in caso di vittoria. Sono tantissime però le assenze in casa Reds, soprattutto in difesa. Dall’altra parte l’Ajax ha una grande chance per poter giocare con più tranquillità la gara della prossima settimana contro l’Atalanta.

COME ARRIVA IL LIVERPOOL - Reduce dal pari raggiunto in extremis contro il Brighton, la squadra di Jurgen Klopp attraversa un periodo complicato, dopo la sconfitta di sette giorni fa ad Anfield contro l’Atalanta. Il tecnico tedesco è alle prese con un emergenza incredibile in difesa, dove mancano tre titolari su quattro, e anche i sostituti hanno qualche problemino. Davanti ad Alisson, Klopp dovrebbe puntare su Williams e Tsimikas sulle fasce, con Matip e Fabinho centrali. Nel mezzo non c’è Milner, con Wijnaldum e il giovane Jones a fare reparto con Henderson. Davanti, spazio alle certezze con Firmino insieme a Salah e Mané.

COME ARRIVA L’AJAX - I lancieri hanno demolito l’Emmen nel week-end e vogliono dare continuità dopo il bel 3-1 contro il Midtjylland di sette giorni fa. Per far male al Liverpool, Ten Haag sceglie di affidarsi al suo 4-3-3 con Onana in porta, linea a quattro formata da Mazraoui, Schuurs, Martinez e Tagliafico, centrocampo con il talentino Gravenbearch insieme a Labyad e Klassen e reparto avanzato con Dusan Tadic falso nove, accompagnato dal giovane Antony e da David Neres.