I peggiori trasferimenti in Premier. Tantissimi i volti noti alla Serie A, nessuno però come Dia

ESPN ha stilato una classifica dei peggiori trasferimenti della storia della Premier League. 50 giocatori, molti di essi con un passato nel calcio italiano. Tuttavia la palma di peggiore in assoluto va a Ali Dia che più che un giocatore fu un vero e proprio truffatore (leggi qui la sua storia). Secondo posto per Drinkwater, mediano protagonista del titolo al Leicester e disastroso al Chelsea, tanto da essere messo fuori squadra. Chiude il podio il primo volto noto al calcio italiano: Ricky Alvarez, semplicemente disastroso al Southampton e protagonista suo malgrado di un contenzioso con l'Inter per il pagamento del riscatto del giocatore, con i black cats costretti a farlo in quanto una clausola lo prevedeva in caso di salvezza in Premier League. Altre delusioni Adrian Mutu (5°) che fu addirittura licenziato al Chelsea dopo essere stato trovato positivo all'anti-doping. Sesto posto per Osvaldo "capace di litigare con un compagno di squadra", nella circostanza José Fonte. 7° Shevchenko, il cui trasferimento dal Milan al Chelsea coincise con una clamorosa e velocissima parabola discendente. E poi Brolin (8°) a cui a Leeds ne contestano il peso forma e la mancanza di motivazione; Bogarde (9°) forse l'unico di cui non ci sorprendiamo. E semmai ci sorprendiamo di come un giocatore così abbia vestito le maglie di Ajax, Milan, Barcellona e Chelsea. Appena fuori dalla top ten troviamo Alexis Sanchez, il cui passaggio dall'Arsenal al Manchester United è stato un clamoroso tonfo. Limitandoci alla Flop 20 troviamo anche Aquilani (16°) e Gaston Ramirez (17°).