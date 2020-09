Rivedi le verità di Messi: "Quanta gente falsa in giro..."

Lionel Messi ha rotto gli indugi e ai microfoni di goal.com ha spiegato la scelta che lo ha portato a fare marcia indietro e restare, almeno per questa stagione, al Barcellona. Sulla sensazione di solitudine vissuta nell'ultimo anno: "No, non mi sono sentito solo. Solo no. Al mio fianco ci sono stati quelli di sempre. Questo mi basta e mi rafforza. Però sì, mi ha fatto male sentire cose dette dalla gente, dai giornalisti, persone che hanno messo in dubbio il mio barcelonismo dicendo cose che non credo di meritarmi. Mi è servito anche per vedere chi è chi. Il mondo del calcio è molto difficile e ci sono tante persone molto false. Quello che mi è successo mi è servito per riconoscere tante persone false di cui avevo un'altra considerazione. Mi ha fatto male quando è stato messo in dubbio il mio amore per questo club. Che io vada o che io resti, il mio amore per il Barcellona non cambierà mai".