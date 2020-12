In Flamengo-Bahia è successo di tutto: non solo il caso Gerson, Gabigol espulso già al 10'

Polemiche su polemiche in Flamengo-Bahia. Non solo il caso Gerson, con l'interruzione provvisoria del match a causa di un brutto episodio di razzismo di cui è stato vittima il centrocampista ex Roma e Fiorentina, a far discutere in queste ore è anche l'espulsione dell'ex attaccante dell'Inter Gabigol. Cacciato dal campo dopo appena 10 minuti di gioco, il brasiliano è accusato di aver attaccato verbalmente il direttore di gara per un mancato calcio di punizione. Parole pesantissime, come riporta Globoesporte, che potrebbero costargli adesso una lunga squalifica tra lo stupore generale: "uno scherzo", è stata non a caso la reazione social del vicepresidente del Flamengo alle immagini del rosso diretto.

Come se non bastasse, al termine di questo match di prima divisione brasiliana vinto 4-3 dai rossoneri (con gol dell'ex Fiorentina Pedro e dell'ex Juve Isla) il tecnico ospite Mano Menezes è stato esonerato.