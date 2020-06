Inghilterra, riprende la Championship. Tre giocatori del Charlton non torneranno in campo

Alcuni giocatori del Charlton hanno fatto sapere di non essere intenzionati a tornare in campo, nonostante la EFL abbia stabilito che il 20 giugno si tornerà in campo. Ad ammetterlo il tecnico Lee Bowyer, che a Talksport ha dichiarato: "Abbiamo nove giocatori i cui contratti termineranno a fine giugno e sfortunatamente, tre di loro hanno detto che non torneranno a giocare". I giocatori in questione sono Lyle Taylor, miglior marcatore della squadra, Chris Solly e David Davis.