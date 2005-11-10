Karl può rispondere a Hoeness, Kane dal 1': Friburgo-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali
Yvonne Alessandro
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Friburgo-Bayern Monaco, match valido per la settima giornata di Bundesliga tra la seconda e quarta forza in classifica. Vincent Kompany affronta la trasferta all'Europa-Park Stadion con una formazione ritoccata, ma una trequarti offensiva da sogno: Lennart Karl-Olise-Gnabry insieme dal primo minuto (Luis Diaz infortunato), Kane invece numero 9 indispensabile in avanti. Senza Neuer tra i pali c'è ancora Urbig, Upamecano-Tah la coppia difensiva rocciosa in sua protezione. Fuori invece Alphonso Davies dopo le fatiche in Champions League.
Le formazioni ufficiali
Friburgo (4-2-3-1): Backhaus; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Osterhage; Beste, Suzuki, Schernant; Holer.
A disposizione: Goto, Grifo, Gunter, Irie, Kubler, Matanovic, Muller, Rosenfelder, Yamamoto.
Allenatore: Schuster.
Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Brown; Laimer, Bischof; Karl, Olise, Gnabry; Kane.
A disposizione: Bartl, Binder, Boey, Daiber, Davies, Ito, Kiala, Saibari, Ulreich.
Allenatore: Kompany.
Bundesliga, il calendario della 7ª giornata
Venerdì 23 ottobre
Stoccarda-Borussia Mönchengladbach 2-3
Sabato 24 ottobre
RB Lipsia-Elversberg – 4-0
Augusta-Union Berlino – 1-1
Magonza-Werder Brema – 2-3
Colonia-Schalke 04 – 0-0
Paderborn-Amburgo – 1-0
Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte – 1-0
Domenica 25 ottobre
Hoffenheim-Bayer Leverkusen – ore 15:30
Friburgo-Bayern Monaco – ore 17:30
Bundesliga, la classifica aggiornata
1. Borussia Dortmund – 17 punti (7 partite)
2. Bayern Monaco – 14 punti (6 partite)
3. Friburgo – 13 punti (6 partite)
4. Bayer Leverkusen – 13 punti (6 partite)
5. RB Lipsia – 12 punti (7 partite)
6. Werder Brema – 12 punti (7 partite)
7. Magonza – 10 punti (7 partite)
8. Elversberg – 10 punti (7 partite)
9. Augusta – 9 punti (7 partite)
10. Amburgo – 9 punti (7 partite)
11. Colonia – 8 punti (7 partite)
12. Paderborn – 8 punti (7 partite)
13. Eintracht Francoforte – 8 punti (7 partite)
14. Hoffenheim – 6 punti (6 partite)
15. Stoccarda – 6 punti (7 partite)
16. Schalke 04 – 6 punti (7 partite)
17. Union Berlino – 6 punti (7 partite)
18. Borussia Mönchengladbach – 3 punti (7 partite)