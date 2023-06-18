Yvonne Alessandro
Giornalista di TuttoMercatoWeb.com, segue l’attualità del calcio italiano e internazionale tra notizie, interviste e dirette dai campi. È inoltre inviata sul Como e racconta da vicino le vicende del club lariano.
notizie di Yvonne Alessandro
Ieri
domenica 3 maggio
22:15Juve, senti Vaciago: "Col Verona era una finale di Champions, non si poteva e doveva sbagliare"
sabato 2 maggio
21:10Live TMWComo, Ramon: "Molto felice di essere qui. Mondiale? Concorrenza altissima in Nazionale"
20:46Live TMWComo, Fabregas: "Abbiamo 62 punti, incredibile. A gennaio avremmo potuto fare qualcosa"
14:41"Se vuoi essere al vertice, la gente ti aspetta al varco": Arsenal, Arteta risponde alle critiche
13:26Porto ad una vittoria dal titolo, Farioli severo: "Non c'è tempo per pensare ai festeggiamenti"
12:12"Francia e non Algeria? Per l'alto livello": l'ex Milan Adli chiarisce la scelta della Nazionale
11:26Arsenal, tifosi in ansia per la corsa al titolo. Arteta: "Se la sentono i giocatori? Chiedeteglielo"
venerdì 1 maggio
09:11Congresso FIFA: niente stretta di mano tra delegati Palestina e Israele, suggerita da Infantino
00:45Emery perde l'Euroderby inglese col Forest. Il Braga vince all'ultimo: Europa League, i risultati
00:38Mondiale 2026: l'Iran ci sarà, parola di Infantino e della FIFA. Ma scoppia il caso diplomatico
giovedì 30 aprile
21:11Endrick ricorda: "Modric mi ha impressionato più di tutti al Real. Lezione magistrale di calcio"
19:57Forest-Aston Villa e Braga-Friburgo, le formazioni ufficiali: Lucca out, Ndoye a casa. C'è Grifo
18:43Militao, operazione e addio Mondiale. Il chirurgo: "Non c'era altra opzione. Lesione molto grave"
Editoriale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
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A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
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11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
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