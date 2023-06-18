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Yvonne Alessandro

Yvonne AlessandroGiornalista di TuttoMercatoWeb.com, segue l’attualità del calcio italiano e internazionale tra notizie, interviste e dirette dai campi. È inoltre inviata sul Como e racconta da vicino le vicende del club lariano.
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