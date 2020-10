Klopp e l'infortunio di Van Dijk: "A chiunque mancherebbe tanto il migliore al mondo"

Conferenza stampa pre Midtjylland per Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool che alla prima ha battuto 1-0 l'Ajax ad Amsterdam. Una gara dove non ci saranno, oltre al lungo degente Van Dijk, anche Matip, Thiago e Keita. "Non credo", ha detto Klopp. Che sfida una squadra, quella danese, reduce dal ko contro l'Atalanta ma con una storia recente e una sfida ambiziosa. Un mercato studiato, l'analisi dei dati, una storia che il tedesco "conosce molto bene, è un progetto interessante". Come il suo, che ha già toccato la vetta d'Europa. "La Champions è la competizione che amiamo, vedremo quanto andremo lontani. Non ci sono garanzie ma solo opportunità, vedremo di coglierle a fondo". Su Van Dijk. "Ogni squadra sentirebbe la mancanza del migliore al mondo. Dobbiamo costruire un undici nuovo, Matip è unfortunato. Fabinho, Trent, Robinson: giocano tutti lì anche se gli servirà tempo per adattarsi al ruolo e a farlo insieme".