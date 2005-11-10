Koleosho si sblocca, ma Thauvin ferma il volo del Paris FC: il Lens passa 2-1
Daniele Najjar
Il Paris FC degli italiani frena il suo volo: contro il Lens, in trasferta, si sblocca Koleosho che segna nel recupero del primo tempo con un destro dal limite, ma nella ripresa l'ex Udinese Thauvin fa 1-1 e Thorgan Hazard completa la rimonta siglando il definitivo 2-1 all'83'. Con l'ex Verona Coppola titolare in difesa, il Paris FC resta comunque in vetta, ma in compagnia di PSG, Monaco, Lione e Lille, che devono però ancora giocare.
Il risultato
Lens-Paris FC – 2-1
45+2 Koleosho (P), 63' Thauvin (L), 83' T. Hazard (L)
Ligue 1, il calendario dell'8ª giornata
Venerdì 23 ottobre
Brest-Nizza 1-2
Sabato 24 ottobre
Lens-Paris FC – 2-1
Domenica 25 ottobre
Monaco-Lille – ore 15:00
Angers-Lorient – ore 17:15
Auxerre-Le Mans – ore 17:15
Marsiglia-Le Havre – ore 17:15
Rennes-Strasburgo – ore 17:15
Tolosa-Troyes – ore 17:15
Lunedì 26 ottobre
PSG-Lione – ore 20:30
Ligue 1, la classifica aggiornata
1. Lione – 14 punti (7 partite)
2. PSG – 14 punti (7 partite)
3. Lille – 14 punti (7 partite)
4. Paris FC – 14 punti (8 partite)
5. Monaco – 14 punti (7 partite)
6. Lens – 13 punti (8 partite)
7. Rennes – 13 punti (7 partite)
8. Lorient – 11 punti (7 partite)
9. Nizza – 11 punti (8 partite)
10. Marsiglia – 9 punti (7 partite)
11. Brest – 9 punti (8 partite)
12. Tolosa – 9 punti (7 partite)
13. Auxerre – 9 punti (7 partite)
14. Strasburgo – 7 punti (7 partite)
15. Angers – 7 punti (7 partite)
16. Le Mans – 6 punti (7 partite)
17. Troyes – 4 punti (7 partite)
18. Le Havre – 2 punti (7 partite)