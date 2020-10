Krasnodar-Chelsea 0-4, le pagelle: decisivi Ziyech e Werner, Safonov in giornata no

Queste le valutazioni date a Krasnodar-Chelsea, match finito con la vittoria dei Blues per 0-4.

KRASNODAR-CHELSEA 0-4

Marcatori: 37’ Hudson-Odoi, 76’ rig. Werner, 80’ Ziyech, 90’ Pulisic

KRASNODAR

Safonov 4,5 – Serata da dimenticare per il portiere dei russi. Il Chelsea sblocca il match solo grazie ad una sua papera sulla conclusione, non proprio irresistibile, di Hudson-Odoi. Poteva fare di più anche sullo 0-4 di Pulisic.

Smolnikov 6 – Molto attento in fase difensiva, impedisce soprattutto nel primo tempo che il Chelsea sfondi dalla sua parte.

Kaio 5 – Interviene ingenuamente su Werner, causando il rigore. Va in difficoltà anche in tante altre circostanze.

Martynovich 5,5 – Parte con buon piglio, per poi soffrire sempre di più l’intraprendenza degli attaccanti del Chelsea.

Chernov 5 – Fatica nel duello con Azpilicueta, che arriva più volte al cross. La situazione non migliora nella ripresa, anche contro altri giocatori.

Utkin 5,5 – Parte con buona intraprendenza, per poi stazionare maggiormente nella zona nevralgica del campo e calare d’intensità. (Dal 74’ Suleymanov s.v.)

Vilhena 5,5 – Gara dai due volti per il centrocampista, tra i più attivi nel primo tempo e autore della più ghiotta occasione per il Krasnodar. Molti errori in fase di appoggio, invece, dopo l’intervallo.

Olsson 6 – Tra i più attivi nelle file del Krasnodar sul piano offensivo, soprattutto in fase di rifinitura. (Dall’82’ Spertsyan s.v.)

Gazinskiy 6 – Dopo una prima frazione di gioco anonima cresce nel secondo tempo, durante il quale centra anche una traversa.

Ramirez 5,5 – Meglio nella seconda parte del match, ma comunque al di sotto della sufficienza.

Berg 5 – Si muove su tutto il fronte offensivo, ma fatica ad incidere negli ultimi metri e talvolta pecca di egoismo. (Dall’87’ Sabua s.v.)

CHELSEA

Mendy 6 – Reattivo su due conclusioni del Krasnodar, una per tempo. Per il resto, qualche buona uscita ad anticipare gli attaccanti avversari.

Azpilicueta 6 – Fornisce una buona spinta sulla corsia di destra, con qualche cross invitante per le punte. Cala nella ripresa.

Rudiger 6,5 – Se c’erano dubbi sulle sue condizioni fisiche, vengono spazzati via da una prova imperiosa a protezione dell’area di rigore.

Zouma 6 – Con una sfortunata deviazione su tiro di Vilhena, per poco non beffa Mendy. Per il resto, prestazione attenta.

Chilwell 6 – Parte in modo attendista, per poi crescere con il passare dei minuti. (Dall’81’ Emerson s.v.)

Jorginho 5 – Non dà le solite geometrie alla manovra e, dal dischetto, centra il palo alla destra di Safonov. (Dal 71’ Mount 6 – Più intensità in mediana con il suo ingresso in campo)

Kovacic 5,5 – Si vede poco, sia in fase di contenimento che nella costruzione delle azioni dei Blues. Qualcosina in più dopo l’intervallo. (Dal 71’ Kanté 6 – Buon finale di partita, nel quale il Chelsea, spazza via le residue speranze russe)

Ziyech 7 – Tra i migliori nella squadra di Lampard. Avvia l’azione del vantaggio e, nella ripresa, firma il terzo gol con un diagonale vincente. (Dall’81’ Abraham 6 – Suo l’assist per la quarta retee di Pulisic)

Hudson-Odoi 6,5 – In una partita nel complesso sufficiente, ha la fortuna di trovare sulla sua strada un Safonov non proprio irreprensibile. (Dal 71’ Pulisic 6,5 – Nel finale firma il quarto gol che chiude il match)

Havertz 6,5 – Mette il piede in quasi tutte le azioni offensive del Chelsea, confermando le sue qualità nell’orchestrare la manovra offensiva.

Werner 7 – Parte come un diesel, per poi scatenarsi nel secondo tempo con il rigore del raddoppio e l’assist per lo 0-3 di Ziyech.