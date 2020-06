Kubo sfida il suo Real. E sogna il Clasico contro l'amico Ansu Fati

"Se Kubo domani restasse a casa, sarebbe meglio". Una battuta, quella pronunciata ieri in conferenza stampa da Zinedine Zidane, che dice tutto sui progressi della stellina giapponese di proprietà del Real Madrid. Stasera, il 19enne del Maiorca si ritroverà ad affrontare la casa madre, che ieri è stata nuovamente spodestata dal Barcellona in vetta alla classifica. Un avversario insidioso, trascinato dalle giocate straordinarie di colui che, ironia della sorte, è stato definito il Messi nipponico.

Punto fermo della formazione allenata da Vicente Moreno, ormai titolare inamovibile, Takefusa Kubo ha collezionato ben 27 presenze in campionato, con 3 reti e 3 assist all'attivo. Numeri importanti, per un ragazzo che dovette lasciare Barcellona e la Spagna nel 2015, a causa del blocco del mercato imposto al club blaugrana, dove aveva fatto la trafila del settore giovanile, giocando tra l'altro insieme ad Ansu Fati. I due erano una coppia formidabile: 129 gol in 29 partite giocate fianco a fianco nell'attacco della categoria Alevin (gli Under-11). Tra un anno potrebbero trovarsi da avversari nel Clasico.

PSG disposto a tutto - Prima, però, Kubo dovrà convincere il Real a riportarlo a Madrid. A meno che, sulla strada del ritorno, il giapponese non incontri Leonardo: il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, che già provò a ingaggiarlo - senza successo - un anno fa, starebbe cercando in tutti i modi di convincere le merengues. Dalla capitale spagnola fanno spallucce e la clausola è dissuasiva anche per le altre società interessate (tra cui anche diverse italiane): 250 milioni di euro, una cifra folle anche per un possibile fenomeno.