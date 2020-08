L'ex Frosinone Tonev fra Slavia Sofia e una nuova esperienza all'estero

Futuro incerto per l’ex esterno di Frosinone e Crotone Alexandar Tonev. Il classe ‘90 è attualmente svincolato dopo l’esperienza al Botev Plovdiv e sarebbe vicino al trasferimento allo Slavia Sofia anche se, come riferisce Sportal.bg il giocatore non avrebbe ancora dato il suo definitivo assenso al club della capitale poiché spera in una nuova avventura all’estero dopo quelle in Italia, Polonia, Inghilterra e Scozia.