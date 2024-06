Ufficiale Tello lascia l'Al Fateh dopo 18 mesi. Ieri aveva scritto: "Il meglio deve arrivare"

vedi letture

È durata appena un anno e mezzo l'avventura in Arabia Saudita di Cristian Tello. L'ex giocatore della Fiorentina non vestirà la maglia dell'Al Fateh nella prossima stagione: il contratto dello spagnolo, in scadenza il 30 giugno, non è stato rinnovato.

Proprio ieri il 32enne aveva pubblicato un post su Instagram in cui si mostrava soddisfatto del suo rendimento: È stato un piacere aver contribuito per tutta la stagione 2023-2024. Mi sono goduto ogni gol e assist con questa maglia. Quale sarà il prossimo passo? Il meglio deve ancora arrivare". Arriverà, forse, in un altro club.