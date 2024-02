Ufficiale L'NK Maribor ha preso Repas. A gennaio era stato cercato da Reggiana e Ternana

A poche ore dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato in Slovenia, l'NK Maribor - squadra attualmente terza in classifica - ha definito un acquisto decisamente interessante: si tratta di Ziga Repas, centrocampista classe 2001 in scadenza di contratto col Domzale che a gennaio era stato cercato anche da Reggiana e Ternana.

A commentare l'acquisto, ai canali ufficiali del club, il direttore sportivo del club Marko Šuler: "Possiamo confermare che Žiga Repas si è unito a noi. La trattativa per il suo trasferimento era in corso da tempo, ma purtroppo è stata definita solo nelle ultime ore. Si tratta di una cessione senza corrispettivo economico, con percentuale sulla futura rivendita. Il desiderio era quello di raggiungere un accordo prima, ma a volte non tutto va secondo i piani e i desideri. Ma abbiamo comunque un ragazzo di grande talento in tempo;: Ziga ci darà tanto in futuro, ma allo stesso tempo si è già dimostrato valido nel campionato sloveno e ha fatto la differenza nel Domžale. Il suo arrivo significa avere ulteriore forza nel cuore della squadra e rafforzerà la concorrenza".

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Abbiamo approfittato dell’opportunità del mercato e abbiamo risposto. Ha saltato gran parte della preparazione, gli servirà un po' di tempo per prendere il ritmo degli allenamenti e delle partite e il tempo c'è visto che è stato firmato un contratto a tempo pieno fino al 2027. Ora il suo compito è adattarsi al nuovo ambiente e, con un lavoro di successo, unirsi ai candidati per la partecipazione alle prossime partite".