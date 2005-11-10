LaLiga, l'Athletic Bilbao schiaccia un Getafe desolante 4-0. Ora Bordalas rischia?
Yvonne Alessandro
L'Athletic Bilbao conquista i tre punti dopo un 4-0 senza storia sul Getafe: una partita in cui è stato superiore, dall'inizio alla fine, che permette ai baschi di avvicinarsi alle posizioni europee grazie alle reti di Berenguer, Iñaki, Paredes e Yuri.
Gli ospiti invece hanno mostrato nuovamente i propri limiti, fragili in difesa e anemici in attacco: si chiude una settimana disastrosa dopo la goleada subita in Conference League. Nove gol subiti in appena quattro giorni mettono la squadra di Bordalás in una posizione delicata in LaLiga.
LaLiga, il calendario della 10ª giornata
Venerdì 23 ottobre
Alavés-Malaga 1-1
Sabato 24 ottobre
Rayo Vallecano-Elche – 0-3
Racing Santander-Espanyol 2-1
Valencia-Villarreal – 1-2
Atletico Madrid-Deportivo a Coruña – 1-0
Domenica 25 ottobre
Athletic Bilbao-Getafe – 4-0
Celta Vigo-Betis – ore 16:15
Real Sociedad-Levante – ore 18:30
Barcellona-Real Madrid – ore 21:00
Lunedì 26 ottobre
Siviglia-Osasuna – ore 21:00
LaLiga, la classifica aggiornata
1. Barcellona – 27 punti (9 partite)
2. Atletico Madrid – 25 punti (10 partite)
3. Real Madrid – 21 punti (9 partite)
4. Betis – 19 punti (9 partite)
5. Real Sociedad – 16 punti (9 partite)
6. Siviglia – 14 punti (9 partite)
7. Alavés – 12 punti (10 partite)
8. Athletic Bilbao – 12 punti (9 partite)
9. Villarreal – 12 punti (10 partite)
10. Celta Vigo – 11 punti (9 partite)
11. Deportivo a Coruña – 11 punti (10 partite)
12. Osasuna – 11 punti (9 partite)
13. Racing Santander – 11 punti (10 partite)
14. Levante – 10 punti (9 partite)
15. Elche – 10 punti (10 partite)
16. Rayo Vallecano – 9 punti (9 partite)
17. Getafe – 9 punti (9 partite)
18. Espanyol – 8 punti (10 partite)
19. Valencia – 6 punti (10 partite)
20. Malaga – 5 punti (10 partite)