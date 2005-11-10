Laporta blinda Lamine Yamal: "Fiducia nelle nostre forze, il Barcellona paga bene"

Il Barcellona non ha dubbi: Lamine Yamal è il simbolo del presente e del futuro del club blaugrana. A poche ore dalla sfida di Champions League contro il PSG, il presidente Joan Laporta ha ribadito la volontà della società catalana di trattenere a lungo il talento classe 2007, già considerato uno dei giocatori più decisivi del panorama mondiale.

Il contratto del giovane fuoriclasse è stato rinnovato lo scorso maggio fino al 2031, una mossa che il Barça considera fondamentale per proteggersi dalle inevitabili attenzioni dei grandi club europei. Nonostante il lungo accordo, infatti, il rendimento di Yamal ha già attirato l’interesse delle principali potenze del continente: "Abbiamo fiducia nelle nostre forze, il Barcellona paga bene i suoi giocatori", ha spiegato Laporta, sottolineando come il rapporto tra il club e il talento spagnolo vada oltre l’aspetto economico. La convinzione della dirigenza è che Yamal possa continuare a crescere al Camp Nou, dove è diventato il volto della nuova generazione blaugrana.

Numeri da campione

L’esterno offensivo sta vivendo un avvio di stagione straordinario: 9 gol e 10 assist in 11 partite tra tutte le competizioni. Numeri che confermano il suo ruolo centrale nel progetto di Hansi Flick e lo hanno già inserito tra i principali candidati ai grandi riconoscimenti individuali: "Lamine è un genio, porta magia e spettacolo", ha aggiunto Laporta.