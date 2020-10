Le aperture spagnole - Real, Zidane recupera il suo tridente. Barça, Pedri è l'uomo del momento

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi venerdì 30 ottobre 2020:

Marca

"Zidane recupera il suo tridente"

Titolo dedicato al Real Madrid quello del quotidiano che sottolinea come Hazard si sia unito a Benzema e Asensio nell'attacco dei Blancos. Non partono titolari insieme dalla prima partita della preseason del 2019. Il belga si allena normalmente dopo i minuti che ha fatto in Germania. Karim-Vinicius: conversazione e caso chiuso.

As

"Il 9 è un problema"

Momento difficile in casa Real Madrid ed una delle difficoltà è proprio legata all'attaccante. Mariano non è ben visto da Zidane, Jovic è stato bocciato e Benzema ha solo due gol. Il francese si è scusato con Vinicius per le sue parole nella partita contro il Borussia Moenchengladbach.

Sport

"Don Pedri"

In casa Barcellona è Pedri l'uomo del momento ed è di lui che tratta l'apertura del quotidiano. Impatto globale della prestazione del giovane blaugrana a Torino: "Il Barça ha un giovane!", dice la stampa. Giocatori della Juventus come Dybala e leggende come Marchisio si rendono conto del suo presente e del suo grande futuro che ha davanti.

Mundo Deportivo

"Piano Pedri"

Anche in questo caso il quotidiano ha come tema principale il Barcellona e l'evoluzione del canterano. Pedri è sempre più insediato nella squadra e migliora grazie ad un piano speciale progettato per lui. Uno degli obiettivi è l'aumento della massa muscolare con un programma adatto ai suoi 17 anni visto che ha un fisico ancora in crescita.