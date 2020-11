Le pagelle del Lille - Yazici non si ripete, Bamba e Araujo i più vivaci

vedi letture

Maignan 6 - Quasi mai chiamato in causa nel primo tempo, non può nulla sul bel gol costruito in contropiede dalla coppia Rebic-Castillejo.

Pied 6 - Non è impeccabile nelle chiusure ma gioca con generosità contribuendo in più di un'occasione ai contropiedi dei Mastini. Dal 34' s.t.: Djalo n.g. - Entra in un finale che ha poco da dire.

Fonte 6,5 - Sceglie bene i tempi di intervento e non disdegna di giocare il pallone quando si tratta di impostare dalle retrovie. Comanda la difesa con efficacia.

Botman 5,5 - Commette qualche errore tattico ma compensa con grande presenza fisica. Potrebbe fare meglio in occasione del vantaggio rossonero.

Mandava 5,5 - Fatica a tenere il passo con un ispirato Castillejo, lo si nota in particolare sul senza però mai perdersi d'animo.

Araujo 6,5 - Tra i più pericolosi nello schieramento francese, in particolare nel primo tempo. Chiama due volte Donnarumma alla parata d'istinto con tiri ben calibrati. Dal 29' s.t.: Lihadji n.g.

Xeka 6 - Fa densità a centrocampo anche se spesso deve ricorrere al fallo per fermare le iniziative rossonere. 'Sporco' ma efficace. Dal 19' s.t.: Soumaré 6 - Entra con il piglio giusto e contribuisce ad amministrare nel finale.

André 6 - Si vede a tratti, nelle prime fasi di gara si occupa principalmente di interdizione, poi, quando nel finale si allargano gli spazi a disposizione, tenta di farsi sentire in avanti. Non riesce però a lasciare il segno.

Bamba 7 - Riesce a dare vivacità alla manovra del Lille nell'arco di tutti i 90 minuti. Si rende protagonista di diverse azione pericolose e firma il pareggio con una zampata velenosa.

David 6 - Contribuisce a tenere alta la squadra dialogando con Yazici. Decisivo il suo assist, anche se forse non propriamente voluto, per il pareggio di Bamba.

Yazici 6,5 - Ci mette grande impegno ma non ripete il clamoroso exploit di San Siro. Esce per un fastidio fisico, segno che forse non era al meglio. Dal 19' s.t.: Ikoné 6,5 - Si rende subito decisivo entrando nel merito dell'azione del pareggio. Buon impatto sulla gara.