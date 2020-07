Le pagelle dell'Alaves - Roberto prova a metterci una pezza, i cambi non incidono

Risultato finale: Real Madrid-Alaves 2-0

Roberto 6,5 - Viene chiamato in causa in più di un’occasione ma lui risponde sempre presente con reattività e senso della posizione limitando sensibilmente il passivo e compiendo almeno tre parate decisive. Nulla può sui gol del Real Madrid.

Ximo Navarro 5 - Che non è serata si vede dopo i primi dieci minuti: due sgasate di Mendy, un’occasione e un calcio di rigore procurato. Esce per un problema alla caviglia (Dal 23’ Martin 6 - Meglio rispetto al suo predecessore, riesce a tappare il buco sulla sua corsia).

Laguardia 5,5 - Ci mette sempre il fisico e usa la sua esperienza, ma vanifica salendo tardi e tenendo in gioco Benzema nell’azione che porta al 2-0 di Asensio.

Ely 6 - Di testa ci dà sempre lui, offre una buona prestazione controllando le punte avversarie con tranquillità.

Marin 6 - Non commette grandi errori, si limita a controllare un Vazquez che non è in serata.

Burke 6 - Parte a destra e non è incisivo a dovere, decisamente meglio quando Muniz lo dirotta sulla sinistra quando impegna Courtois con un velenoso diagonale.

Camarasa 5,5 - Si fa preferire nella fase di non possesso, mentre quando deve servire i compagni in profondità commette qualche imprecisione.

Fejsa 5,5 - Prova a chiudere le linee di passaggio ma il centrocampo del Real non gli lascia spazio (Dal 55’ Abdallahi 5,5 - L’emozione di giocare in casa del Real Madrid gioca un brutto scherzo. Commette qualche errore di troppo).

Edgar Mendez 6 - Spinge spesso mettendo in difficoltà Lucas Vazquez nelle prime battute del match. Duella con Mendy poi quando Muniz cambia gli esterni (Dal 68’ Borja Sainz 6 - Si presenta con un’azione personale che lascia sul posto Lucas Vazquez).

Joselu 6 - Pronti, via e colpisce una traversa con un gran colpo di testa. Si divora la palla dell’1-1 ciccando la conclusione in area e poi trova sulla sua strada un insuperabile Courtois (Dal 69’ Rodriguez 5,5 - Si vede soltanto per un brutto intervento sul tendine di Achille di Casemiro).

Lucas Perez 6 - Tutti i calci da fermo lo vedono protagonista e all’inizio del match trova solo Varane sulla strada verso il gol. Mette dei palloni interessanti verso le punte (Dal 56’ Rioja 5,5 - Mette subito in mostra la sua rapidità ma poi sparisce completamente dal gioco).