Le pagelle dell'Olympiacos - Tsimikas vivace, Allain errore fatale

Risultato finale: Wolverhampton-Olympiacos 1-0.

Allain 5,5 - Commette, a freddo, una leggerezza imperdonabile inseguendo Podence in piena area e rifilandogli una spallata. Si rifà salvando più volte la porta con parate anche difficili, ma il suo errore pregiudica la qualificazione.

Elabdellaoui 6 - Podence concede pochissimi riferimenti, più efficace nelle coperture su Jota.

Ba 5,5 - Podence si rivela un cliente difficile anche per la coppia centrale. Meglio quando si tratta di leggere gli inserimenti di Jimenez.

Cissé 6 - Riesce a limitare con efficacia un Traore non esattamente in giornata. Bene anche nella copertura su Jimenez in collaborazione con Ba.

Tsimikas 6,5 - Porta vivacità sulla fascia sinistra, catalizzando la manovra offensiva in quel settore. Molto attento anche in copertura.

Guilherme 6- Tanto lavoro sporco a centrocampo, non emerge mai ma fa sentire la sua presenza. Dal 38' s.t.: Cafu n.g. - Solo una manciata di minuti per lui.

Camara 6,5 - Con i suoi inserimenti riesce spesso a prendere il tempo agli avversari. Sfortunato in occasione del gol del pareggio, viziato da un fuorigioco millimetrico. Dal 20' s.t.: Hassan 6 - Ci mette l'impegno e sfiora il pareggio con un'incornata che solo i poderosi riflessi di Rui Patricio riescono a sventare.

Bouchalakis 5 - Mai in evidenza, non riesce a lasciare il segno. Dal 1' s.t.: Fortounis 6,5 - Entra bene in partita, rendendosi protagonista di alcuni affondi che fanno correre un brivido alla difesa dei Wolves.

Masouras 6 - Mette lo zampino nelle azioni più pericolose dell'Olympiacos nel primo tempo, sfruttando spesso le ripartenze in velocità, ma manca un po' di precisione. Dal 1' s.t.: Randjelovic 6 - Inizia con molta convinzione cercando spesso l'affondo sulla destra, poi allenta un poco la presa.

Valbuena 6,5 - Risulta tra i migliori nella squadra greca, in particolare per la generosità con cui partecipa alla manovra offensiva senza lesinare nella corsa.

El Arabi 6 - E' il punto di riferimento nell'attacco greco, quasi tutte le azioni offensive cercano la partecipazione della punta marocchina ma i suoi tentativi non si concretizzano.